Le aziende di videogiochi stanno prendendo in giro la nuova tecnologia DLSS 5 di Nvidia

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Durante la notte, abbiamo riportato che Nvidia aveva presentato DLSS 5, che, tra le altre cose, altera i volti nei giochi facendo reinterpretare l'IA, cosa che l'azienda sostiene essere una svolta. I giocatori di tutto il mondo, però, non sono rimasti così impressionati dal nuovo aspetto generico dei personaggi videoludici, e le critiche sono state rapide e, come previsto, è seguita una valanga di meme.

Questo è continuato per tutta la giornata, e ora non sono più solo i giocatori a prendere in giro i volti generati dall'IA di Nvidia, ma anche le aziende di videogiochi si sono unite al carro. Comprensibilmente, il tentativo di Nvidia di nascondere il proprio lavoro con immagini generate dall'IA non è stato accolto bene e, di conseguenza, i social media sono ora pieni di aziende del settore che mostrano i loro prodotti con e senza DLSS 5.

Abbiamo raccolto una selezione che puoi vedere qui sotto



































































