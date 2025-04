Le partite di calcio in Italia di sabato saranno rinviate a causa dei funerali di Papa Francesco Le partite di lunedì che sono state rinviate si giocheranno domani.

HQ La scomparsa di Papa Francesco ha ripreso tutta l'attualità del mondo, e in particolare dell'Italia. Le squadre di calcio di tutto il mondo, e anche quelle più vicine alla Città del Vaticano come la Roma, hanno inviato le loro condoglianze, mentre la Serie A ha rinviato tutte le partite che si sarebbero dovute giocare lunedì. L'Italia ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale, a partire da martedì. Oggi sappiamo che i funerali di Francesco saranno sabato. In segno di rispetto, sabato prossimo non si giocheranno partite di calcio. Ciò include tre partite di Serie A nell'ambito della 34esima: Inter-Roma, Lazio-Parma, Como-Genoa. Queste partite si giocheranno domenica. Tuttavia, come sottolinea il giornalista Enrico Varriale, se Inter-Roma si giocasse domenica alle 12.30, lascerebbe all'Inter solo 80,5 ore di riposo prima della partita contro il Barcellona in Champions League. A quattro giornate dalla fine, la Serie A è ancora il campionato più equilibrato d'Europa, con l'Inter in testa per media reti, a pari punti con il Napoli, 71 punti, seguito da lontano da Atalanta e Bolonia. Le partite di calcio rinviate ieri si giocheranno mercoledì 26 aprile, tutte alle 18.30, tra cui Parma-Juventus, Genoa-Lazio, Cagliari-Fiorentina e Torino-Udinese. Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock