Le Pen nega l'uso improprio di fondi UE durante il processo d'appello

HQ

Marine Le Pen è tornata in tribunale questa settimana a Parigi per fare appello alla sua condanna per abuso di fondi dell'Unione Europea, negando fermamente qualsiasi illecito mentre i giudici valutano una decisione che potrebbe determinare il suo futuro politico. L'esito del caso deciderà se il leader di lunga data del Ralleamento Nazionale (RN) potrà candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027.

Le Pen è stato condannato lo scorso anno a un divieto di cinque anni dal ricoprire cariche pubbliche dopo essere stato giudicato colpevole di aver dirottato oltre 4 milioni di euro di fondi UE. I giudici hanno stabilito che il denaro destinato a pagare il personale del Parlamento Europeo era stato invece utilizzato per finanziare i militanti del partito tra il 2004 e il 2016. Le Pen e diversi coimputati hanno contestato tale sentenza.

Marine Le Pen // Shutterstock

Durante le udienze d'appello, Le Pen ha adottato un tono legale più sobrio rispetto alle precedenti udienze in tribunale, ma ha mantenuto la sua difesa fondamentale. "Contesto formalmente l'idea che esistesse una sorta di sistema," ha detto alla corte, respingendo le accuse secondo cui il partito avrebbe deliberatamente organizzato l'uso improprio dei fondi UE.

Ha inoltre indicato il defunto padre, Jean-Marie Le Pen, fondatore del partito, affermando che ha mantenuto il controllo effettivo dell'organizzazione fino al 2014. Pur riconoscendo che gli accordi interni erano difettosi, ha insistito sul fatto che il personale pagato con fondi UE stava davvero lavorando. "Il modo in cui funzionavano le cose non era l'ideale," disse, "ma tutte quelle persone lavoravano."

Il processo dovrebbe durare fino a metà febbraio, con una sentenza prevista prima dell'estate. Se il divieto di Le Pen venisse revocato o ridotto, potrebbe rimanere una candidata alla presidenza; se no, il presidente del RN Jordan Bardella è ampiamente considerato il probabile candidato sostituto del partito.