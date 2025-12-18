Le ragioni dietro la rottura tra Carlos Alcaraz e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero

HQ

Questo mercoledì, settimane dopo aver concluso la sua miglior stagione di tennis fino ad oggi, Carlos Alcaraz ha annunciato di essersi lasciato da Juan Carlos Ferrero, che era stato suo allenatore dal 2018, quando Alcaraz aveva 15 anni. Entrambi hanno condiviso dichiarazioni piene di elogi e belle parole l'uno per l'altro, ma era chiaro, dalla dichiarazione di Ferrero, che la decisione di chiudere la partnership era stata di Carlitos: "Avrei voluto continuare", ha detto l'allenatore ed ex vincitore del Roland Garros.

Ci sono diverse ragioni per cui ciò è accaduto. La teoria che più persone hanno sono i disaccordi tra giocatore e allenatore, con Ferrero che è più severo riguardo alle vacanze e alle spostate di Alcaraz nei suoi giorni liberi. Come mostrato dal documentario Netflix "My Way", Alcaraz andava in vacanza con Ferrero in disaccordo.

Ma un'altra ragione, forse più realistica, è che hanno progetti professionali diversi. Alcaraz si allenava in un'accademia a Villena, Alicante, mentre recentemente Alcaraz fondò la propria accademia e fondazione a Murcia, più vicina a casa sua.

Secondo l'ex allenatore, sono stati persone a prendere la decisione per lui.

Nel frattempo, Kiko Navarro, ex allenatore di Alcaraz prima di Alcaraz, ha suggerito in un'intervista con RNE che, sebbene la decisione di separarsi sia nata dal lato del giocatore, non è stato lui, ma altre persone. "Penso che la decisione sia stata forse più influenzata da chi gli stava intorno che dal giocatore stesso. Carlitos è molto di supporto ai suoi allenatori. Era con me, e so che era con Juan Carlos.

Ma arriva un momento in cui, per ragioni fuori dal suo controllo e non legate alla sua carriera sportiva, deve prendere questa decisione, e quale momento migliore di adesso, come numero uno del mondo? Le persone che hanno preso la decisione, che non erano Carlitos, devono avere le loro ragioni, di cui attualmente non sono a conoscenza."

Infine, Navarro ha aggiunto che questo non significherà che la sua carriera sarà meno di successo. "La gente è preoccupata per questo cambiamento e per Ferrero, ma credetemi, la carriera di Alcaraz continuerà ad avere successo con chiunque sia, che sia Samuel o qualcun altro. In definitiva, Carlitos è un fenomeno e diventa rapidamente buon amico dei suoi nuovi allenatori, quindi non c'è dubbio che i successi continueranno."