Le review bomb di The Last of Us: Stagione 2 sono in pieno vigore

Sappiamo tutti cosa succede quando i fan non sono d'accordo con le critiche e vogliono esprimere un'opinione spesso piuttosto contrastante, come nel caso della seconda stagione in corso di The Last of Us. Mentre i critici (compresi noi di Gamereactor) stanno elogiando la stagione, i fan hanno ora deciso di abbassare la media degli ascolti su Rotten Tomatoes in particolare perché "Bella Ramsay non si adatta" come Ellie e perché Abby ha picchiato a morte Joel nel secondo episodio. La valutazione media si attesta ora al 49% e sembra essere in costante calo.

Ecco cosa hanno da dire un paio di recensioni sullo spettacolo:

"Sai che la struttura della storia e la scrittura sono pessime quando sia i giocatori che gli spettatori concordano sul fatto che la storia precipita. Lo show ti insegna la vecchia lezione che la vendetta è brutta e ti trascina nel fango facendoti pensare che Joel sia cattivo quando in realtà non lo è. Ellie non ha mai detto che sarebbe stata disposta a morire per una cura e non ha mai avuto modo di dire addio. Abby è nel torto chiaro e semplice e le azioni di Joel sono giuste. Almeno lo show non ti costringe a recitare nei panni del cattivo per 15 ore per cercare di convincerti deliberatamente del contrario".

"La stagione 2 è terribile, è come se gli sceneggiatori volessero che fallisse. Il tema della S2 è una trama di vendetta adolescenziale infantile e stanca accompagnata da una storia d'amore lesbica adolescenziale inutile e inutile, tutto qui. A peggiorare le cose, i "geni" hanno deciso di uccidere il personaggio principale e unico che regge l'intero spettacolo e di far agire il personaggio secondario (Elle) come una bambina imbarazzante, piagnucolosa, petulante che si sarebbe fatta uccidere 3 volte solo nell'episodio di apertura. Bella Ramsey è una delle peggiori "attrici" per questo ruolo".

"Non ho giocato e non avevo idea di cosa sarebbe successo. Mi sono innamorato dello show nella prima stagione a causa del rapporto padre/figlia e degli zombie unici e della trama interessante. Ero entusiasta di vedere come quella relazione continuasse a svilupparsi e forse finisse per prosperare mentre i due affrontavano nuove sfide. Benvenuto. Non mi interessa affatto una storia di vendetta e un interesse amoroso per Ellie. La sequenza di apertura di Ellie che elimina un uomo in un combattimento uno contro uno mi ha fatto crescere e alzare gli occhi al cielo, ma avrei dovuto vederla come il presagio. La seconda stagione è spazzatura. Non voglio vedere cosa succede dopo. Sembra uno scrittore completamente diverso per il secondo gioco/stagione. Che delusione dopo tutta l'attesa per questa seconda stagione. Sicuramente non guarderò di più".

"È davvero un peccato, il secondo gioco della serie TLOU è un'esperienza così importante e unica e gli sceneggiatori dello show hanno ignorato le parti chiave del gioco che saranno importanti più avanti nella storia, anche se sembrano problemi minori, sono realisticamente tutti responsabili di aver reso la storia quello che è. Uno dei migliori giochi mai usciti è stato rovinato dagli sceneggiatori che vogliono fare appello a un pubblico più ampio e demografico quando in realtà il pubblico dell'originale TLOU sarebbe stato molto ricettivo".

Cosa ne pensi della seconda stagione finora?