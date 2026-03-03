Le riprese di Sonic the Hedgehog 4 sono ufficialmente iniziate

HQ

Tra quasi esattamente un anno, Sonic the Hedgehog 4 , il quarto film della serie, debutterà e questa volta ci verranno presentati i due personaggi di Sonic CD, Amy Rose e Metal Sonic. Abbiamo recentemente rivelato che la prima sarà interpretata da Kristen Bell, ma non sappiamo ancora chi interpreterà la seconda.

Considerando i pesi massimi che interpreteranno gli altri ruoli, si può sostenere fortemente che anche questo sarà un nome importante. Tuttavia, probabilmente non dovremo aspettare molto per scoprirlo, dato che è stato annunciato su Instagram che le riprese sono già in pieno corso, con una foto del regista Jeff Fowler che tiene in mano l'iconico martello di Amy.

La prima è prevista per il 19 marzo 2027, e poi scopriremo se i film di Sonic riusciranno a continuare questa tendenza estremamente insolita di migliorare sempre di più con ogni nuovo sequel.