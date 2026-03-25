Le specifiche PC di Forza Horizon 6 sono state confermate con Steam Deck e il supporto Xbox ROG Ally menzionati

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Abbiamo imparato parecchio su Forza Horizon 6 all'inizio di quest'anno, quando Playground Games è apparso (due volte!) nella trasmissione Developer_Direct. Da allora, sono stati condivisi frammenti di nuove informazioni dallo sviluppatore, inclusi più recentemente le specifiche confermate del PC.

A giudicare dalle informazioni rese disponibili, Forza Horizon 6 dovrebbe essere un progetto piuttosto accessibile su PC, anche se con opzioni grafiche incredibilmente impegnative per chi possiede assolutamente battlestation da gioco.

Allo stesso modo, ci è stato detto che alcune delle caratteristiche chiave per PC del gioco includono Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 e 4, e il supporto Intel XeSS 2.1, frame rate elevati senza limite, supporto ultrawide, riflessi e illuminazione globale Ray-Traced, supporto ampio per controller e volante, oltre al supporto per Steam Deck e Xbox ROG Ally.

Secondo le specifiche esatte per Forza Horizon 6, puoi vedere le informazioni complete qui sotto.