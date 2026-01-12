Le telecamere riportano Kylian Mbappé che chiede ai compagni di squadra di non alzarsi per una passeggiata d'onore verso il Barcellona

HQ

Il Real Madrid è stato nuovamente sconfitto dal Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola, una partita terminata 3-2 in cui Kylian Mbappé, tornato dall'infortunio, non ha potuto fare molto poiché ha giocato solo negli ultimi 15 minuti. Tuttavia, è diventato notizia quando le immagini catturate dalle telecamere mostrano l'attaccante francese chiedere ai compagni di squadra di non fare una guardia d'onore al Barcellona durante la cerimonia di premiazione.

Secondo i rapporti, i giocatori del Real Madrid stavano tornando nello spogliatoio quando l'allenatore Xabi Alonso ha chiesto loro di restare e fare la guardia d'onore mentre i giocatori del Barcellona andavano a ritirare le medaglie.

Ma come si vede nelle immagini, Mbappé fece cenno ai compagni di non stare nel "pasillo" (o corridoio, come viene chiamato in Spagna) quando alcuni compagni, come Raúl Asencio, si alzavano.

Le immagini hanno suscitato una notevole controversia a causa del comportamento antisportivo di Mbappé dopo la sconfitta contro i rivali più grandi. Che ne pensi?