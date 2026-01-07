LeBron James esagera, ma ammette che l'età conta: "Guarda il mio certificato di nascita: 30 dicembre 1984"

HQ

LeBron James e Luka Doncic hanno offerto due prestazioni stellari durante la vittoria contro i New Orleans Pelicans 111-103, segnando ciascuno 30 punti. I Lakers cambiano rotta dopo una serie di battute d'arresto durante il periodo delle vacanze, inclusa una sconfitta il giorno in cui James compì 41 anni, il 30 dicembre.

Perché, credici o no, LeBron James ha già 41 anni e sta ottenendo numeri di media molto più alti del solito per i pochi giocatori ancora attivi alla sua età. Attualmente ha una media di 21,7 punti, 6,8 assist e 5,4 rimbalzi a partita, con la sfumatura aggiuntiva che parte del calo dei suoi numeri non è dovuto a lui, ma all'arrivo di Luka Doncic nella squadra, che si prevede sarà la futura stella della franchigia.

LeBron James ha giocato 33 minuti contro i Pelicans, segnando 30, 26 e 31 nelle sue ultime tre partite NBA. Ma questo non significa che James non senta la sua età, e lo ha spiegato chiaramente durante un'intervista dopo la partita, quando gli è stato chiesto se avrebbe ancora giocato partite consecutive in questa stagione: "Ho 41 anni. Ogni doppio incontro consecutivo per il resto della stagione è da definire. Ho giocato il maggior numero di minuti nella storia della NBA. Depositalo subito. Di cosa stiamo parlando? Guarda il mio certificato di nascita: 30 dicembre 1984, ore 16:39. È allora che sono nato", ha detto James ridendo (via News18).