LeBron James "non dà per scontato" il giocare con suo figlio, mentre si avvicinano a un altro primato nella storia della NBA

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I Los Angeles Lakers giocano con il vantaggio del campo nei play-off contro gli Houston Rockets, che iniziano sabato sera (domenica in ora europea), e si prevede che LeBron e Bronny James giocheranno insieme, rendendo un altro primato nella storia della NBA: la prima volta che un padre e un figlio giocano insieme nei play-off NBA.

Nonostante Bronny James abbia debuttato con i Lakers all'inizio della scorsa stagione, alla fine del 2024, è stato recentemente che l'allenatore JJ Reddick ha iniziato a fidarsi maggiormente del ventunenne, che finora giocava più regolarmente nella G-League. LeBron James Jr. ha giocato 13 minuti o più in sette delle ultime 10 partite con i Lakers, con una media di 19 minuti nelle ultime quattro, e Reddick ha confermato che utilizzerà ogni giocatore sano disponibile, affermando specificamente che Bronny è migliorato molto in difesa.

LeBron James, 41 anni, è orgoglioso di suo figlio: "Ogni momento in cui abbiamo l'opportunità di giocare insieme è qualcosa che non do mai per scontato" ha detto LeBron (via AP/NBA.com), lodando quanto sia migliorato nonostante alcune critiche iniziali al "nepotismo".

"Essere in campo con lui nei playoff, stagioni regolari, training camp, allenamenti, è la cosa migliore che mi sia mai capitata in carriera, sopra tutto ciò che ho realizzato. Il fatto che si sia messo in una posizione per farsi chiamare per una partita di postseason è davvero notevole e piuttosto interessante, date le circostanze che ha vissuto negli ultimi anni. Se lo è meritato. Se lo merita. Sarà pronto."

La prima partita di play-off dei Los Angeles Lakers contro gli Houston Rockets si terrà domenica 19 aprile alle 02:30 CEST, 01:30 BST.