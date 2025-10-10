LeBron James salterà l'inizio della stagione a causa della sciatica per la prima volta in 23 anni

HQ

Due giorni dopo la battuta ai fan sulla sua "seconda decisione", quando tutti pensavano che si sarebbe ritirato e invece si trattava di una pubblicità di un drink, LeBron James è stato escluso per quattro settimane, e salterà l'inizio della stagione NBA per la prima volta nella sua carriera. Il giocatore di 40 anni ha la sciatica.

I fan erano già diffidenti perché James ha saltato le partite di pre-stagione, comprese le sconfitte contro Golden State Warriors e Phoenix Suns. Ora è stato riferito che James, che soffre di sciatica, ha dolore al nervo sciatico dalla parte bassa della schiena, e quindi starà fuori tre o quattro settimane.

Salterà le partite di apertura della stagione, che per i Lakers iniziano con una partita casalinga contro i Golden State Warriors mercoledì 22 ottobre. Questa sarà la prima volta che LeBron James salterà l'inizio della stagione nella sua carriera, ora che sta per iniziare la sua 23esima stagione, il primo giocatore NBA a giocare in 23 stagioni.