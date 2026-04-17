Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ha una Batcaverna completamente personalizzabile

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Tra poco più di un mese, potremo ancora una volta immergerci nel meraviglioso mondo di Lego Batman in un gioco che sembra essere il più vicino che avremo alla classica serie Arkham da quando ha rivoluzionato il genere dei supereroi circa 15 anni fa. Rimane comunque un gioco Lego, nonostante una Gotham City enorme e aperta da esplorare.

Lo vediamo non solo nel design e nell'approccio più adatto ai bambini, ma anche nel fatto che potremo costruire cose. Questo include a quanto pare la nostra Batcaverna, che potremo progettare con sorprendente libertà, inclusi vetrine per tutti i nostri costumi di Batman ( ve ne abbiamo parlato ieri), mobili, attrezzature per l'allenamento e altre decorazioni.

Abbiamo anche a disposizione un banco da lavoro, che possiamo usare per aggiornare le attrezzature, oltre a un enorme garage pieno di molti dei veicoli più iconici di Batman. Dai un'occhiata al trailer Lego Batman: Legacy of the Dark Knight qui sotto, che presenta un tour approfondito della Batcaverna, che sembra essere una parte molto più significativa dell'avventura di quanto ci aspettassimo.