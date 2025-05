L'emittente spagnola RTVE mette in dubbio l'equità del voto all'Eurovision dopo un risultato debole

HQ

Dato che vengo dalla Spagna, ho guardato l'Eurovision su RTVE, e una cosa che si è distinta quest'anno è stato il fatto che RTVE ha mandato in onda un messaggio pro-palestinese prima della finale. Una mossa che sottolinea davvero l'atmosfera altamente politicizzata del concorso di quest'anno.

Ora, dopo il debole risultato della Spagna all'Eurovision (24° posto), RTVE ha formalmente invitato l'Unione Europea di Radiodiffusione a rivalutare il sistema di televoto, sollevando preoccupazioni su come i conflitti in corso, come la guerra a Gaza, possano aver influenzato il risultato.

Questa richiesta arriva dopo la forte performance di Israele nel televoto finale del 2025 (2° posto, dopo l'Austria), che ha seguito da vicino il messaggio pro-palestinese dell'emittente spagnola RTVE, spingendo a un esame più ampio sull'equità e la trasparenza del voto pubblico.

Indipendentemente dal fatto che RTVE abbia ragione o meno, credo ancora che l'arte e la politica dovrebbero andare per la loro strada, o per lo meno, che l'arte non dovrebbe essere così pesantemente politicizzata. Quindi eccola qui: la canzone spagnola dell'Eurovision 2025. Dimentica per un momento le notizie dal mondo e dai un'occhiata qui sotto.