Lennie James pensa che il Patrick Gibson di 007 First Light dovrebbe essere in corsa per interpretare il prossimo James Bond teatrale

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Amazon MGM Studios si sta prendendo il suo tempo per creare la prossima generazione di James Bond. La casa di produzione ha nominato il regista e lo sceneggiatore per il progetto (rispettivamente Denis Villeneuve e Steven Knight), ma non abbiamo la minima idea della parte forse più importante del film: chi diventerà effettivamente il prossimo James Bond, l'attore che succederà a Daniel Craig.

Molti tifosi amano inserire nomi di primo piano nella mischia, con alcuni dei preferiti tra i fan come Henry Cavill, Idris Elba, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Theo James, e così via. Ci sono persino alcuni che pensano che Bond possa essere influenzato dal genere, con Sydney Sweeney che ha persino preso il ruolo, mentre i bookmaker non escludono nemmeno casting bizzarri come Jeremy Clarkson, David Beckham e Piers Morgan. Uno dei preferiti furtivi, però, è Patrick Gibson, l'attuale star virtuale di Bond.

Gibson prenderà il posto di James Bond nel 007 First Light di IO Interactive, che uscirà a fine maggio su PC, PS5 e Xbox Series X/S (ma non su Switch 2). In questa storia, interpreterà un giovane Bond, qualcosa in cui sembrava essere piuttosto bravo, almeno a giudicare dalla dichiarazione del co-protagonista Lennie James, in cui sottolineava che Gibson avrebbe dovuto almeno essere presente nella conversazione per essere anche il prossimo Bond principale e teatrale.

Parlando con Radio Times Gaming (dalle 25:24) ai BAFTA Games Awards, James ha dichiarato: "È fantastico nella nostra versione di Bond, e penso sinceramente che dovrebbe essere un candidato per il ruolo principale per cui stanno cercando qualcuno. Sono sicuro che è sotto considerazione. Le persone al controllo sarebbero pazze a non prenderlo in considerazione."

Gibson ha anche esperienza nel mondo del cinema e della televisione, con crediti precedenti in Dexter: Original Sin, Shadow and Bone, Tolkien e altri. Per quanto riguarda le sue attuali probabilità di diventare il prossimo 007, due diversi bookmaker hanno Gibson a 40/1, pari a Robert Pattinson, Cillian Murphy, Rege-Jean Page e Henry Golding.

Chi pensi dovrebbe diventare il prossimo James Bond?