Leo Messi acquista il 100% del club di quinta divisione UE Cornellà

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Leo Messi ha acquistato un club spagnolo, UE Cornellà, con sede a Cornellà de Llobregat, accanto a Barcellona. Il club, fondato nel 1951, non ha mai giocato sopra la terza serie nel calcio spagnolo, ma attualmente gioca nella Tercera Federación, quinta divisione. Questa settimana è stato annunciato che Messi ha acquistato una quota al 100% del club ed è l'unico proprietario della squadra di calcio.

"Con questo trasferimento, Messi rafforza il suo stretto rapporto con il Barcellona e il suo impegno per lo sviluppo dello sport e del talento locale in Catalogna", ha detto Cornellà, orgoglioso della sua fruttuosa accademia giovanile, che ha prodotto talenti internazionali come Jordi Alba, ex compagno di squadra di Messi al Barcellona e all'Inter Miami; David Raya, portiere di Arsenal e Spagna, considerato da molti il migliore al mondo; Gerard Martín, difensore del Barça; Javi Puado, capitano dell'RCD Espanyol, anch'egli con base a Cornellà; e Ilie Sánchez, campione MLS con Los Angeles FC nel 2022.

"L'arrivo di Leo Messi apre un nuovo capitolo nella storia del club, con l'obiettivo di stimolare la sua crescita sportiva e istituzionale, rafforzarne la struttura e continuare a investire nel talento", ha dichiarato il club.

È una tendenza tra i migliori calciatori investire in club più piccoli: recentemente Cristiano Ronaldo ha acquistato una quota del 25% nell'Almería, attualmente terza nella seconda divisione spagnola.