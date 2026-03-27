Leo Messi e Cristiano Ronaldo raffigurati nelle statue LEGO: immagini trapelate e primi dettagli

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LEGO si unisce all'entusiasmo per la Coppa del Mondo FIFA con una serie di set LEGO dedicati al mondo del calcio. Abbiamo già in negozio due set che raffigurano il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026, con un mini stadio all'interno, oltre al trofeo della Coppa del Mondo, e altri set saranno lanciati a maggio, incentrati su Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che probabilmente avranno un "ultimo ballo" al massimo livello quest'estate.

Nuove fughe di notizie di BootlessBricks su Instagram mostrano le prime immagini delle statue di Messi e Cristiano, che avranno tra 850 e 950 pezzi e costeranno 79,99 dollari (di solito, la stessa cifra in euro)

Un annuncio ufficiale e un look migliore dovrebbero arrivare presto, e questi non saranno gli unici set LEGO di calcio a maggio: saranno rilasciati quattro diorami (30 dollari) di Messi, Ronaldo, oltre a Kylian Mbappé della Francia e Vini Jr. del Brasile, composti da circa 490-510 pezzi, ciascuno con una minifigurina.

Infine, una grande illustrazione di Messi, della collezione LEGO 18+, uscirà anch'essa a maggio, per 200 dollari. Comprarai qualche set da calcio LEGO prima della Coppa del Mondo?