Leo Messi è "molto, estremamente sconvolto" dopo essere stato squalificato per aver saltato l'MLS All-Star Game

HQ

I fan che speravano di vedere finalmente Leo Messi a un All-Star Game sono rimasti delusi poiché la stella dell'Inter Miami, così come il suo ex compagno di squadra del Barça Jordi Alba, ha saltato la partita mercoledì scorso. Nonostante fossero in grado di giocare (si sono infortunati l'anno scorso) e inclusi nella squadra, nessuno dei due si è presentato. E, di conseguenza, sono stati puniti.

Entrambi i giocatori sono stati squalificati per una partita, poiché le regole della MLS stabiliscono che "qualsiasi giocatore che non partecipa all'All-Star Game senza previa approvazione della lega non è idoneo a competere nella prossima partita del proprio club".

Jorge Mas, proprietario dell'Inter Miami, ha detto che la stella argentina è "molto sconvolta, estremamente sconvolta, come previsto. La regola è quella che è, ma non la capiscono. Penso che la punizione per la regola sia francamente draconiana" (via BBC).

Mas ha difeso i suoi giocatori, dicendo che la loro reazione "è stata esattamente come ci si aspettava da due giocatori competitivi che non capiscono la decisione, che non capiscono perché non partecipare a una partita di esibizione porta direttamente a una sospensione".