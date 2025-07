Leo Messi e Sergio Ramos si riuniscono nell'MLS All-Star Game: tutto quello che c'è da sapere

HQ

Mentre il calcio sta crescendo in Nord America, la Major League Soccer assomiglia naturalmente di più alle altre major league statunitensi, come l'NBA: la presenza dei play-off dopo la stagione regolare e i grandi spettacoli al di là delle partite, tra cui una tradizione che non è mai stata importante in Europa, gli All-Star Game.

Proprio come nell'NBA, gli All-Star Game si svolgono a metà della stagione regolare, con i migliori giocatori dell'intera lega scelti tramite una combinazione di voti dei fan e un commissario della lega. Inizialmente hanno fatto lottare gli All-Star della East e della West Conference, ma ultimamente hanno scelto di far giocare gli MLS All-Stars contro club europei, come Bayern Monaco, Real Madrid, Juventus, Arsenal...

Le cose sono cambiate nel 2021, con il formato ancora utilizzato oggi: MLS All-Stars vs. Liga MX All-Stars. Cioè, i migliori giocatori della MLS (USA e Canada) contro i migliori giocatori del campionato messicano.

MLS All-Stars contro Liga MX All-Stars

Ora che sono a metà della stagione regolare della MLS, è il momento di mettere da parte le differenze e giocare l'All-Star, che si terrà mercoledì 23 luglio al Q2 Stadium di Austin, in Texas (giovedì 24 luglio alle 2:00 BST, 3:00 CEST in Europa). Un giorno prima ci sarà una sfida di abilità.

E chi saranno le stelle sopra gli All-Stars? Naturalmente, tutti gli occhi saranno puntati su Leo Messi dell'Inter Miami, che non riesce a smettere di segnare gol, al suo primo All-Star (lui e Luis Suarez hanno saltato l'anno scorso per infortunio in Copa América). E c'è già il "fan-service", dato che si riunirà con Sergio Ramos del Monterrey, eterno rivale che erano al Real Madrid e all'FC Barcelona, e poi brevemente compagno di squadra al Paris Saint-Germain.

Altri giocatori popolari dell'MLS All-Star includono Hirving 'Chucky' Lozano (San Diego), Diego Rossi (Columbus Crew), Evander (FC Cincinnati) o Jordi Alba (Inter Miami). Nella Liga MX All-Star troviamo anche James Rodríguez (León), Alexis Vega (Toluca) o Sergio Canales (Monterrey).

L'anno scorso, i messicani hanno battuto i nordamericani 4-1. In realtà, gli MLS All-Stars raramente vincono quando giocano contro giocatori provenienti dall'estero... accadrà di nuovo quest'anno, con Messi dalla loro parte?