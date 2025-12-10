Leo Messi inaugura la 'Messi Cup' che si giocherà questa settimana presso lo stadio dell'Inter Miami

HQ

Leo Messi, pochi giorni dopo aver vinto la MLS Cup e ricevuto il premio MVP per il secondo anno consecutivo con l'Inter Miami, ha inaugurato la sua coppa: la Messi Cup, una competizione under 16 che si terrà ogni anno con le migliori otto squadre giovanili al mondo. La prima edizione si svolgerà dal 9 al 16 dicembre 2025, e le prime partite si sono svolte presso le strutture dell'Inter Miami, tra cui il Chase Stadium e il Florida Blue Training Center.

Le prime partite si sono già svolte, e questi sono i risultati:



Manchester City 3-0 Inter Milano



Inter Miami 4-0 Newell's Old Boys



Chelsea 4-2 Atlético de Madrid



Barcellona 2-2 River Plate



La competizione è stata annunciata lo scorso ottobre, con l'obiettivo di aumentare le opportunità competitive per i giocatori sotto i 16 anni. "Giocatori che inseguono i loro sogni. Una piattaforma per la prossima era. Una tappa, un futuro. Questo è più che calcio, è un movimento", ha descritto la Messi Cup sui loro social network.

La competizione prevede un formato a gironi con due gruppi da quattro squadre, dove le due migliori di ciascun gruppo accederanno alle semifinali.