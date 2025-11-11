Leo Messi pensava che avrebbe finito la sua carriera a Barcellona prima di andare a Miami e parla di anni "non felici" al PSG

HQ

La visita a sorpresa di Leo Messi al Camp Nou (fatta senza dirlo all'FC Barcelona) ha riaperto le ferite della traumatica uscita della stella argentina dal suo club di lunga data nell'estate del 2021, un'uscita che sembra definitiva (Messi ha un contratto con l'Inter Miami fino al 2028, all'epoca avrà 41 anni), anche se l'argentino ha detto che spera "di tornare un giorno, e non solo per dire addio da giocatore, cosa che non ho mai avuto modo di fare..."

Il giorno dopo, Sport ha pubblicato un'intervista con Messi (attualmente allenato con la sua squadra argentina ad Alicante, preparandosi per un'amichevole in Angola venerdì), e ha confessato che pensava che avrebbe finito la sua carriera in Europa a Barcellona, invece che al PSG, anche se aveva intenzione di andare anche a Miami.

"Dopo aver trascorso tutta la mia vita lì, non me ne sono più andata come immaginavo, come sognavo. Immaginavo, come ho detto, di giocare tutta la mia carriera in Europa, a Barcellona, e poi, sì, di venire qui [a Miami] come ho fatto, perché quello era il mio piano, quello che volevo.

"E beh, anche l'addio è stato un po' strano, per la situazione, per tutto. Ma beh, penso che l'affetto dei tifosi ci sarà sempre, per quello che ho detto, per tutto quello che abbiamo passato."

Gli anni parigini "non sono stati un incubo", ma non era felice

Messi si riferisce ai due anni trascorsi al Paris Saint-Germain, una breve parentesi della sua carriera in cui ha detto di "non sentirsi felice", anche se ha detto nell'intervista che "anche se sembra anche che Parigi fosse un incubo, ma non lo era. Quando dico che non mi sono divertito, è perché non ero contento di quello che stavo facendo e di quello che amo fare – giocare a calcio, la routine quotidiana, l'allenamento, le partite – perché semplicemente non mi sentivo bene.

"Ma poi, onestamente, abbiamo avuto un'esperienza davvero fantastica come famiglia. La città è spettacolare, ci siamo divertiti. Ma la verità è che non ero contento di quello che amo fare ogni giorno. E qui, sì, stiamo bene, ci stiamo godendo la città, la nostra quotidianità".