Notizie dal mondo

L'esercito europeo si dirige verso la Groenlandia: "I primi elementi militari sono già in arrivo"

Francia, Germania e alleati nordici rafforzano la presenza artica.

Il personale militare europeo ha iniziato ad arrivare in Groenlandia giovedì, mentre la Danimarca e i suoi alleati si muovevano per rafforzare visibilmente la sicurezza artica, sperando di contrastare l'insistenza di Trump che Washington debba controllare quest'isola strategicamente posizionata.

I dispiegamenti seguono colloqui inconcludenti tra funzionari statunitensi, danesi e groenlandesi che hanno attenuato le tensioni nel tono ma non sono riusciti a ridurre profondi disaccordi sulla sovranità.

Dopo la Germania e gli alleati nordici, la Francia è stata l'ultima a confermare il dispiegamento delle truppe. "I primi elementi militari francesi sono già in arrivo. Altri seguiranno," ha detto il presidente Emmanuel Macron su X.

