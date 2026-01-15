L'esercito europeo si dirige verso la Groenlandia: "I primi elementi militari sono già in arrivo"

HQ

Il personale militare europeo ha iniziato ad arrivare in Groenlandia giovedì, mentre la Danimarca e i suoi alleati si muovevano per rafforzare visibilmente la sicurezza artica, sperando di contrastare l'insistenza di Trump che Washington debba controllare quest'isola strategicamente posizionata.

I dispiegamenti seguono colloqui inconcludenti tra funzionari statunitensi, danesi e groenlandesi che hanno attenuato le tensioni nel tono ma non sono riusciti a ridurre profondi disaccordi sulla sovranità.

Dopo la Germania e gli alleati nordici, la Francia è stata l'ultima a confermare il dispiegamento delle truppe. "I primi elementi militari francesi sono già in arrivo. Altri seguiranno," ha detto il presidente Emmanuel Macron su X.