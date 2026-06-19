L'estate arriva questo fine settimana con una nuova ondata di caldo che raggiunge temperature estreme in Francia e Spagna

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Spagna, Portogallo e Francia si preparano alla seconda ondata di caldo dell'anno che arriverà ancora prima che l'estate inizi ufficialmente questa domenica, una ondata che colpirà anche altri paesi come Regno Unito, Italia, Germania, Belgio e Svizzera, a partire da questo sabato 20 giugno e che durerà almeno fino a martedì 23 giugno.

Una cresta di aria calda e secca proveniente dall'Africa e il sole abbondante dei giorni più lunghi dell'anno intorno al solstizio d'estate, faranno salire le temperature fino a 40°C e oltre in molte parti di Spagna e Francia, e in alcuni punti potrebbero raggiungere i 45°C nei giorni peggiori dell'ondata di caldo, lunedì e martedì. Il caldo potrebbe essere causato, soprattutto nel sud della Spagna, dalla polvere che peggiorerebbe la qualità dell'aria.

In Francia, l'ondata di caldo sarà particolarmente anomala, e si teme che le temperature record di giugno nel paese saranno superate rispetto a domenica, con Parigi che raggiungerà i 40°C, il che ha causato la riprogrammazione di molti eventi pubblici e persino degli esami finali nelle scuole per evitare le ore di punta.

Le autorità raccomandano di evitare di stare all'aperto nelle ore peggiori della giornata, ponendo cure speciali alle persone vulnerabili, inclusi anziani e bambini.