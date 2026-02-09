L'estrema destra spagnola VOX raddoppia i seggi nelle elezioni regionali d'Aragona

HQ

Il partito di estrema destra spagnolo VOX ha aumentato significativamente la sua rappresentanza nell'assemblea regionale aragonese domenica, raddoppiando i seggi da 7 a 14 e ottenendo il 18% dei voti. L'impennata arriva dopo che il partito conservatore al governo, il People's Party (PP), ha indetto elezioni anticipate a dicembre, con l'obiettivo di consolidare il potere e limitare l'influenza di VOX, una strategia che alla fine ha rafforzato il partito di estrema destra. Nonostante rimanga il partito più grande nell'assemblea con 67 seggi e 26, il PP ora si trova ad affrontare una maggiore dipendenza dal VOX per governare efficacemente.

Il Partito Socialista, guidato a livello nazionale dal Primo Ministro Pedro Sánchez, subì perdite storiche in Aragona, perdendo cinque seggi e registrando la sua peggior performance nella regione. Gli analisti hanno osservato che i risultati indicano un più ampio spostamento a destra in Spagna in vista delle elezioni generali previste per agosto 2027, con VOX che emerge come principale beneficiario dell'insoddisfazione degli elettori. "C'è stato davvero uno spostamento di slancio a destra. Ma VOX è stata la principale e unica beneficiaria," ha osservato Eurointelligence in una newsletter di lunedì.

Il risultato rispecchia i precedenti guadagni di VOX in Estremadura lo scorso dicembre e riflette l'influenza crescente del partito in tutta la Spagna. Con il PP indebolito sia dal calo del sostegno regionale sia dagli scandali di corruzione nazionale, il panorama politico spagnolo appare sempre più frammentato, lasciando i partiti tradizionali a gestire le dipendenze della coalizione mentre si avvicinano le prossime elezioni generali...