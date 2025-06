L'Europa meridionale è attanagliata da un'ondata di caldo mentre le temperature raggiungono i massimi storici

HQ

Le ultime notizie sull'Europa meridionale . L'Europa meridionale è nella morsa di un'intensa ondata di caldo, con paesi come Spagna, Francia, Italia e Portogallo che registrano alcune delle temperature più alte di inizio estate mai registrate.

"Il caldo estremo non è più un evento raro. È diventata la nuova normalità", ha detto António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, in una conferenza sullo sviluppo a Siviglia lunedì (puoi saperne di più qui).

Di tutti questi paesi, la Spagna è stata la più colpita, con un record provvisorio di temperatura di giugno di 46°C a El Granado, temperature che non si vedevano dalla metà degli anni '60. La temperatura più alta registrata in precedenza per giugno era di 45,2°C registrata a Siviglia nel 1965.

Le autorità sanitarie hanno attivato protocolli di emergenza, esortando le persone a rimanere in casa e limitare l'esposizione poiché le giornate afose e le notti calde spingono i sistemi sanitari al limite. Il caldo ha anche aumentato i rischi di incendi e interrotto scuole e luoghi di lavoro in alcune parti.