L'ex allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzić nominato nuovo allenatore dell'Athletic Club

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Il calciatore bosniaco Edin Terzić è stato scelto come nuovo capo allenatore dell'Athletic Club, sostituendo Ernesto Valverde, che ha confermato che si dimetterà a fine stagione, dopo aver ricoperto per dieci anni in tre mandati, il loro allenatore più longevo.

Terzić, nato in Germania Ovest da padre bosniaco e madre croata, e trascorso tutta la sua carriera calcistica nelle leghe inferiori in Germania, è diventato più noto come osservatore e assistente allenatore giovanile per il Borussia Dortmund, oltre che in altri ruoli al West Ham e al Besiktas, diventando infine allenatore capo del Dortmund da dicembre 2020 fino a giugno 2021. vincendo la DFB-Pokal nel 2021, per poi tornare da maggio 2022 a giugno 2024, portando la squadra alla finale della Champions League 2024. Si dimise su richiesta sua poco dopo l'esame finale e da allora non ha più lavorato.

Il suo incarico nell'Athletic Club Bilbao durerà fino al 2028 e sarà ufficialmente consegnato dopo la fine della stagione in corso, al momento concentrato su "quattro partite cruciali rimanenti" e un omaggio a Ernesto Valverde, che ha appena compiuto 500 partite alla guida della squadra. Attualmente ottavo con 44 punti, l'Athletic Club deve migliorare se vuole giocare Europa League o Conference League la prossima stagione.