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Ruben Amorim, l'allenatore quarantunenne nominato capo allenatore del Manchester United nel novembre 2024 e licenziato alla fine della scorsa stagione, lasciando la peggiore percentuale di vittorie nella storia del club per un allenatore permanente dopo il ritiro di Sir Alex Ferguson, ha trovato una nuova casa in Italia. Lunedì è stato riportato che l'allenatore portoghese aveva raggiunto un accordo con l'AC Milan e volerà in città italiana più avanti questa settimana per firmare un contratto biennale in sostituzione di Massimilaino Allegri.

L'AC Milan ha lottato fino alle ultime settimane per lo Scudetto, ma una serie disastrosa di risultati li ha portati quinti in Serie A, al di fuori dei posti in Champions League, qualificandosi per Europa League. Di conseguenza, Allegri fu licenziato, insieme a molti dirigenti sportivi, tra cui il direttore sportivo Igli Tare e il CEO Giorgio Furlani.

La brutta fine di stagione dell'AC Milan potrebbe aver avuto un ruolo importante nella decisione di Luka Modric di non rinnovare per un'altra stagione, e probabilmente porterà al suo ritiro dal calcio dopo i Mondiali.