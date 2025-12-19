L'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha ricevuto un nuovo contratto con clausole "inaccettabili", secondo quanto riportato

HQ

La rottura tra Carlos Alcaraz e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero ha scioccato i tifosi del tennis, ponendo fine a una collaborazione durata sette anni di risultati eccezionali. Sono state avanzate diverse teorie sulla loro separazione, alcune delle quali indicano le opinioni più rigide di Ferrero sui viaggi di Alcaraz o i disaccordi con i loro progetti personali nelle accademie di tennis.

Il quotidiano spagnolo Marca offre ulteriori approfondimenti sulla separazione, con una motivazione più specifica: a Juan Carlos Ferrero è stato assegnato (dal team legale e dalla scorta di Alcaraz) un nuovo contratto sabato mattina, a condizione che lo accettasse o lo rifiutasse entro 48 ore. E secondo fonti di Marca, il contratto conteneva diverse clausole che Ferrero considerava "inaccettabili".

A quanto pare, l'accordo prevedeva una significativa riduzione dello stipendio, ma non era un problema importante per Ferrero. Ciò che spinse Ferrero a rifiutare l'offerta furono "altri aspetti, non direttamente collegati al tennis".

Carlos Alcaraz Sr. era dietro la scissione, secondo fonti

Altri media hanno sottolineato l'influenza che Carlos Alcaraz Sr. ha sulle decisioni, e sospettano che la separazione non sia stata causata da un disaccordo tra il giocatore e l'allenatore, ma tra l'allenatore e il padre di Alcaraz, che prende queste decisioni per lui. In un'intervista con Eurosport, Carlos Santos, primo allenatore di Carlitos, ha detto che la stessa cosa gli è successa: "Volevo certe condizioni e suo padre non le vedeva così."

Ferrero, ex tennista vincitore del Roland Garros nel 2003, trasformò un adolescente di 15 anni nel più giovane numero 1 al mondo e vincitore di sei Grand Slam in tre anni. Ma i loro percorsi si sono separati, con grande disappunto dei tifosi di Alcaraz, che temono le conseguenze che ciò avrà sull'attuale numero 1 del mondo.

Nella stagione 2025, in cui Carlos Alcaraz ha vinto otto titoli ATP, il giocatore murziano ha guadagnato 18,8 milioni di dollari, portando il totale in carriera a 57,5 milioni di dollari. Il lato positivo è che il nuovo allenatore di Alcaraz sarà qualcuno che lo conosce: Samuel López, che è entrato come assistente allenatore per Ferrero nel 2024, e che ha persino sostituito Ferrero più volte, come durante gli Australian Open 2024, quando Ferrero era fuori per un intervento al ginocchio.