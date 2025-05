L'ex allenatore di West Ham e Real Madrid Julen Lopetegui ingaggiato dalla nazionale del Qatar

HQ

Julen Lopetegui, allenatore di calcio ed ex portiere spagnolo, con ruoli manageriali passati con la nazionale spagnola, il Real Madrid, il Siviglia, il Wolverhampton Wanderers e, più recentemente, il West Ham United, ha trovato un nuovo posto in Qatar. Il 58enne è stato assunto dalla Federcalcio del Qatar per la nazionale del Qatar fino al 2027.

Il suo compito? Migliorare una squadra che, nel 2022, è diventata la nazione ospitante con le peggiori prestazioni nella storia della Coppa del Mondo FIFA: si è qualificata in virtù del fatto di essere padrona di casa, ma ha perso tutte le partite della fase a gironi (contro Ecuador, Senegal e Olanda) e ha segnato un solo gol. Il suo debutto sarà in una partita contro l'Iran il 5 giugno nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Devono rimanere al terzo o quarto posto del loro girone per poter giocare i playoff.

Il formato più ampio, con 48 squadre invece delle solite 32, darà al Qatar maggiori possibilità di raggiungere la Coppa del Mondo nell'estate del prossimo anno.

Lopetegui è stato licenziato nel gennaio di quest'anno dal West Ham dopo una serie di risultati pessimi. Il suo sostituto, Graham Potter, non è riuscito a ribaltare la situazione, ma il West Ham eviterà la retrocessione, con 15 punti di vantaggio sulle ultime tre, davanti all'Ipswich con 21 punti.