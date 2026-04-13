L'ex designer di Uncharted dice che il crunch da Naughty Dog è appena peggiorato

HQ

Negli ultimi anni, l'industria del gaming si è gradualmente allontanata dal cosiddetto modello crunch, che comporta un'enorme quantità di straordinari su lunghissimi periodi per rispettare le scadenze dei giochi. Molti sviluppatori hanno testimoniato che ciò ha danneggiato sia la loro salute che le loro relazioni, oltre a averli influenzati negativamente in altri modi.

Uno studio che ha ricevuto molte critiche per questo è Naughty Dog, noto per la sua concisione. Anche se hanno preso provvedimenti per cercare di migliorare la situazione, sembra che la cultura del crunch sia destinata a restare. In un'intervista a Kiwi Talkz, l'ex designer Uncharted Benson Russel rivela ora che lo studio ha effettivamente accettato il crunch come una necessità dopo The Last of Us e che la situazione è peggiorata con ogni progetto:

"Dopo The Last of Us, alla fine è stata un'ammissione durante la riunione. Si diceva: 'Beh, abbiamo appena capito che questo è ciò che serve per fare giochi al nostro livello'."

Ancora lo scorso dicembre, abbiamo riportato che Naughty Dog ha richiesto pesanti straordinari per sette settimane dopo che Intergalactic: The Heretic Prophet aveva mancato un paio di tappe in vista di una presentazione di Sony Interactive Entertainment, che ha riacceso il dibattito. Anche allora, secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, "alcuni membri dello staff si chiedevano: se ora stanno facendo i crunch, come sarà il prossimo anno."

Il modo in cui Naughty Dog gestirà questa questione in futuro potrebbe essere cruciale sia per la reputazione dello studio che per il reclutamento futuro, soprattutto con l'avvicinarsi del grande lancio di Intergalactic.

Il crunch rimane quindi una sfida. In definitiva, spesso si tratta di rispettare scadenze rispetto a condizioni di lavoro più ragionevoli; Qual è la tua opinione sulla questione?