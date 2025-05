L'ex numero 1 del mondo e allenatore di Nadal pensa che sarà difficile per Alcaraz realizzare le sue ambizioni "a modo suo"

HQ

La serie di documentari di Carlos Alcaraz, uscita di recente, intitolata "My Way", racconta la storia di come il tennista 21enne voglia diventare uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, alla pari di Nada, Federer di Djokovic, ma facendolo "a modo suo", senza sacrificare il piacere della vita. Ma la leggenda del tennis Carlos Moyá, il primo spagnolo ad essere il numero 1 del mondo, e più recentemente allenatore di Rafa Nadal, la vede in modo un po' diverso.

Parlando in una conferenza stampa lunedì, tramite Relevo, Moyá dubita che Alcaraz sarà in grado di raggiungere le sue ambizioni con il piano di vita che ha in mente. "È un'opzione praticabile se vuoi vincere i Grandi Slam a breve termine. A lungo termine è complicato perché il tennis è una corsa a lunga distanza".

"Voler essere il migliore della storia in questo modo... Ce la farà? Penso che sia difficile con una vita normale. Dei tre che l'hanno raggiunto, nessuno l'ha fatto nel modo in cui dice, ma potrebbe essere un guru o un pioniere e raggiungerlo", ha detto Moyá, aggiungendo che "forse tra due anni si stancherà un po' di quello che dice sul vivere la vita. Forse tra due anni raggiungerà la maturità dopo aver vissuto quei due anni al massimo".

Nonostante le sue parole, non c'è un pizzico di ironia o malizia nei confronti del giocatore, e difende il suo diritto a vivere la sua vita come vuole. "Sta vivendo il momento, e ne ha il diritto, se lo è meritato. È un grande giocatore; Ha vinto quattro titoli importanti. A volte ce ne dimentichiamo, ma è incredibile."

E difende anche il giocatore nel caso in cui gli spettatori del documentario prendano l'idea sbagliata. "È impossibile vincere quello che ha vinto lui senza disciplina, senza duro lavoro. Ha 21 anni e ha il diritto di vivere secondo quello che dice. Non fa male a nessuno e continua a vincere. È sostenibile a lungo termine? È difficile, ma ha già la sua squadra, che lo consiglia, che lo indirizza e che gli dice le cose come meglio crede".