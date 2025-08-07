L'ex Superman attore Dean Cain presterà giuramento come agente ICE

HQ

In vista dell'arrivo nelle sale allSuperman 'inizio di luglio, si è parlato molto del fatto che il film fosse troppo "woke" per avere un focus troppo globale e troppo politico. In sostanza, una parte dei fan era preoccupata che l'eroe DC stesse perdendo il suo cuore americano, con molti che indicavano l'Superman iconico slogan di "Verità, giustizia e stile americano" come esempio di ciò che mancava al film, all'epoca, ancora da distribuire.

Uno degli scettici era Dean Cain, un nome che pochi probabilmente ricorderanno anche se una volta era un attore diSuperman anni. Cain è stato molto esplicito sul fatto che il film fosse troppo politico, il che era chiaramente una preoccupazione fuori luogo considerando che Superman sarà molto probabilmente il film a fumetti con il maggior incasso del 2025.

Eppure, basandosi sui commenti audaci di Cain, l'attore associato alla destra ha ora portato la sua mentalità "Verità, Giustizia e la Via Americana" al livello successivo, rivelando che presto si unirà allImmigration and Customs Enforcement Agency 'ICE degli Stati Uniti.

Parlando con Fox News (grazie, BBC News), Cain lo ha rivelato dopo essere apparso in un recente video di reclutamento, dove ha dichiarato quanto segue:

"Ieri ho pubblicato un video di reclutamento - in realtà sono un vice sceriffo giurato e un ufficiale di polizia di riserva - non facevo parte dell'ICE, ma una volta che l'ho pubblicato e hai messo un piccolo trafiletto nel tuo show, è impazzito.

"Quindi ora ho parlato con alcuni funzionari dell'ICE e presterò giuramento come agente dell'ICE al più presto.

"Le persone devono farsi avanti. Mi sto facendo avanti. Speriamo che un intero gruppo di altri ex ufficiali, ex agenti dell'ICE si facciano avanti, e noi raggiungeremo immediatamente questi obiettivi di reclutamento e aiuteremo a proteggere questo paese".

Considerando Superman come un personaggio rappresenta praticamente tutto ciò che ICE non è negli ultimi tempi, è certamente una scelta di carriera audace per il primo Man of Steel.