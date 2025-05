L'FC Barcelona è stato incoronato campione della Liga per la 28ª volta

HQ

L'FC Barcelona è stato incoronato campione della Liga con due giornate rimanenti. E lo hanno fatto allo stesso modo dell'ultima volta nel 2023: un derby a Cornellà de Llobregat, contro i loro acerrimi nemici locali, l'RCD Espanyol, in una vittoria per 2-0 con gol di Lamine Yamal e Fermín. È il loro 28esimo scudetto, il primo dal 2023, e, manco a dirlo, il primo con Hansi Flick, che in un anno ha trasformato una squadra in crisi in una macchina vincente inarrestabile: Liga, Copa e Supercopa.

Questa volta, a differenza di due anni fa, i giocatori non hanno festeggiato in campo dei loro rivali, che ancora rischiano la retrocessione a due partite dalla fine. La tensione era alta anche prima della partita, e le cose sono peggiorate quando, prima dell'inizio della partita, un'auto si è schiantata sulla folla nei pressi dello stadio, ferendo 13 persone, nessuna in gravi condizioni, l'autista è stato poi arrestato.

Invece di strofinarsi davanti ai "Pericos", Hansi Flick chiese loro di tornare nello spogliatoio. Venerdì si terrà una grande festa per le strade di Barcellona. E il Barça ha ancora due partite da giocare: domenica contro il Villareal si trasformerà in una grande festa a Montjuic.