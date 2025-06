L'FC Barcelona rischia una sanzione da parte della UEFA, compresa la detrazione di punti in Champions League

HQ

Le difficoltà dell'FC Barcelona per il fair play finanziario non si limitano alla Spagna. Il club è a rischio di gravi sanzioni da parte della UEFA che entreranno in vigore nella prossima edizione della Champions League, a causa di ripetute violazioni delle norme sul fair play finanziario. In particolare, la UEFA sostiene che il club catalano ha dichiarato erroneamente le entrate relative ai propri diritti televisivi nel 2022. Hanno ricevuto una multa di 500.000 euro, che il club ha cercato di appellarsi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS sulle sue iniziali francesi) ma non ci è riuscito.

Questo secondo The Times, che riporta anche che anche Chelsea e Aston Villa sono indagati per accuse simili, anche se in quei casi, non trattandosi di reati ripetuti, le sanzioni sarebbero meno severe.

A quanto pare, nel 2022, il club guidato da Joan Laporta ha incluso la vendita del 10% dei suoi diritti televisivi come "altri proventi operativi", quando avrebbero dovuto essere dichiarati come "profitti da perdite di beni immateriali", che non è calcolabile all'interno del Fair Play Finanziario. Nonostante gli avvertimenti della UEFA e una sanzione che, all'epoca, speravano di impugnare, hanno continuato a farlo.

Le sanzioni che il Barça potrebbe avere nella prossima Champions League

Le sanzioni potrebbero includere una multa pecuniaria più alta (la multa di 500.000 euro è stata descritta come "minore") ma potrebbero anche significare una riduzione delle dimensioni della rosa (consentendo di ingaggiare meno giocatori nella competizione) o addirittura detrazioni di punti nella prossima edizione. Nel caso del Chelsea e dell'Aston Villa, si tratterebbe solo di una fina monetaria. Una decisione sarebbe stata presa questo mese.