Liam Rosenior è stato nominato nuovo allenatore del Chelsea fino al 2032

È ufficiale: Liam Rosenior sarà il nuovo allenatore del Chelsea fino al 2032. L'allenatore inglese ha lasciato Strasburgo e sostituisce Enzo Maresca, che ha lasciato il club, apparentemente volontariamente, una settimana fa. La nomina è stata annunciata martedì mattina, a seguito di un incontro tenuto lunedì, poiché il club non vuole perdere tempo a correggere il corso della stagione, in cui il Chelsea è partito forte ma poi è sceso al quinto posto, a 17 punti dal leader Arsenal.

Rosenior trascorse un anno e mezzo a Strasburgo, dove guidò con successo la squadra francese alle qualificazioni europee (sono una delle migliori squadre della Conference League). Il quarantunenne non manca di esperienza, avendo già ricoperto ruoli da allenatore a Hull City e Derby County.

"Sono estremamente onorato e onorato di essere stato nominato Allenatore Capo del Chelsea Football Club. Questo è un club con uno spirito unico e una storia orgogliosa di vincitori di trofei", ha detto Rosenior. "Il mio compito è proteggere quell'identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere incaricato di questo ruolo significa molto per me e voglio ringraziare tutti i coinvolti per l'opportunità e la fiducia nell'assumere questo lavoro. Darò tutto per portare il successo che questo club merita".

La prima partita di Rosenior in panchina del Chelsea sarà una trasferta al Fulham, mercoledì sera, dopo l'eroico pareggio per 1-1 contro il Manchester City lo scorso fine settimana, con Calum McFarlane come allenatore ad interim.

