L'imbattibile Tadej Pogačar vince il Campionato Europeo su strada, con pochissimi piazzamenti

I Campionati Europei di Ciclismo su strada sono ancora una gara molto giovane e spesso dismessa nel calendario ciclistico in cui i corridori rappresentano i loro paesi, e non le loro squadre, come i Campionati del Mondo di ciclismo su strada UCI. Questa competizione è stata creata dall'Unione Ciclistica Europea nel 1995, ma è stata aggiunta al calendario d'élite solo nel 2016.

Quest'anno, probabilmente le più grandi stelle del ciclismo mondiale hanno vinto medaglie d'oro: Remco Evenepoel per il Belgio nella cronometro maschile, Demi Vollering per l'Olanda nella corsa su strada femminile e domenica scorsa Tadej Pogačar ha vinto il suo primo Campionato Europeo per la Slovenia nella gara su strada maschile nell'Ardèche francese.

Un'altra vittoria incontestabile per Pogacar, che potrebbe diventare il miglior ciclista di tutti i tempi al mondo. Solo Remco Evenepoel lo ha minacciato, ma non si è avvicinato, e più tardi Juan Ayuso, che è arrivato sesto, si è lamentato del fatto che gli altri due inseguitori, Christian Scaroni e Paul Seixas, non hanno collaborato con lui e Remco per cercare di raggiungere il quattro volte vincitore del Tour de France.

Tuttavia, questa competizione non riesce a portare molta attenzione da parte degli spettatori... e anche dai ciclisti. Come sottolinea Cycling Weekly, solo 17 dei 97 corridori hanno terminato la gara, che offre pochi incentivi in termini di punti UCI ed è stretta nel calendario, una settimana dopo i Campionati del Mondo, che si sono svolti in Ruanda, a 6.000 km dalla Francia. Tra coloro che si sono ritirati c'è stato il campione della Vuelta Jonas Vingegaard.