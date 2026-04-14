L'immagine di Trump come Gesù Cristo dell'IA scatena una reazione negativa in mezzo a una faida con Papa Leone

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suscitato nuove polemiche dopo aver pubblicato un'immagine generata dall'IA che lo ritrae in un ruolo simile a quello di Gesù, intensificando la sua faida in corso con Papa Leone XIV.

L'immagine, condivisa su Truth Social e successivamente cancellata, mostrava Trump in una veste bianca che posava la mano sulla testa di un uomo in un gesto di guarigione, con immagini simboliche sullo sfondo. Sebbene Trump abbia poi insistito che l'immagine lo ritraeva come un medico, i critici (inclusi alcuni suoi stessi sostenitori) la considerarono inappropriata e blasfema.

La carica è arrivata poco dopo che Trump ha attaccato pubblicamente il papa, definendolo "debole" e "terribile per la politica estera", dichiarazioni che hanno già suscitato forti reazioni da parte dei leader religiosi e delle comunità cattoliche. Anche voci conservatrici di spicco hanno espresso disagio.

Ora, la controversia rischia di mettere a dura prova il rapporto di Trump con gli elettori cristiani, un pilastro chiave del suo sostegno politico.