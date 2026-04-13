Trump lancia un raro attacco pubblico a Papa Leone: "È debole contro la criminalità e terribile per la politica estera"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato Papa Leone XIV in un attacco insolito e diretto contro il leader dei 1,4 miliardi di cattolici nel mondo, aumentando le tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano.

In un post su Truth Social, Trump ha descritto il papa come "debole di criminalità" e "terribile per la politica estera", commenti che hanno provocato una reazione immediata da parte di figure religiose e comunità cattoliche. Le dichiarazioni sembrano essere una risposta alle recenti critiche del pontefice alle politiche statunitensi, in particolare riguardo al conflitto iraniano e all'immigrazione.

Papa Leone XIV, il primo papa nato in America, si è sempre più espresso contro la guerra, condannando quella che ha definito la "follia della guerra" e esortando i leader mondiali a cercare soluzioni diplomatiche. Ha anche messo in dubbio se le politiche migratorie rigide siano in linea con gli insegnamenti cristiani.

Come afferma Trump su Truth Social:

Papa Leone è DEBOLE contro il crimine, e terribile per la politica estera. Parla della "paura" dell'amministrazione Trump, ma non menziona la PAURA che la Chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, avevano durante il COVID, quando arrestavano preti, ministri e tutti gli altri per aver tenuto servizi religiosi, anche quando uscivano, e per essere a dieci o anche sei piedi di distanza. Mi piace molto di più suo fratello Louis di quanto mi piaccia lui, perché Louis è tutto MAGA. Lui capisce, e Leo no! (...)