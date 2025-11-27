L'incendio più mortale di Hong Kong dal 1948: il bilancio delle vittime nelle torri residenziali sale a 44, centinaia ancora dispersi

HQ

Almeno 44 persone sono morte e quasi 300 sono ancora disperse dopo il massiccio incendio che ha devastato il complesso residenziale Wang Fuk Court a Hong Kong. La polizia ha dichiarato che l'incendio potrebbe essersi diffuso rapidamente a causa di materiali non sicuri utilizzati durante i lavori di ristrutturazione in corso, definendo le azioni dell'impresa edile "gravemente negligenti".

I vigili del fuoco combattono le fiamme per quasi un giorno intero, faticando a raggiungere i piani superiori a causa del caldo intenso e del fumo denso. Il complesso affollato di Tai Po comprende otto torri residenziali che ospitano più di 4.600 persone.

Le autorità hanno detto che teli protettivi, coperture di plastica e finestre sigillate in schiuma (tutte collegate alla ristrutturazione) potrebbero aver alimentato l'incendio. La polizia ha arrestato tre uomini dell'impresa edile, tra cui due direttori, con l'accusa di omicidio colposo. Gli agenti hanno successivamente perquisito i locali dello studio e sequestrato documenti relativi all'eredità.

Entro giovedì mattina, l'incendio era stato controllato in quattro dei sette blocchi colpiti, anche se le fiamme continuavano a bruciare in altri avvolti in impalcature di bambù. Il metodo tradizionale di impalcatura è attualmente in fase di eliminazione a Hong Kong per motivi di sicurezza.

Un vigile del fuoco è tra i morti e 45 persone sono ancora in condizioni critiche. Il leader di Hong Kong John Lee ha detto che le priorità del governo sono spegnere l'incendio, salvare i residenti intrappolati e sostenere i sopravvissuti. Circa 279 persone restano irraggiungibili e circa 900 si sono rifugiate in rifugi temporanei. Questo è l'incendio più mortale di Hong Kong dal 1948.

I residenti hanno descritto panico e incertezza mentre fuggivano dalle loro case. Altri cercavano disperatamente parenti scomparsi, con liste online che circolavano per rintracciare i dispersi. L'incendio ha suscitato paragoni con l'incendio della Grenfell Tower del 2017 a Londra, suscitando una rinnovata indignazione per la sicurezza in costruzione e le pratiche di riduzione dei costi.

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un "sforzo totale" per contenere l'incendio e minimizzare ulteriori perdite. Si prevede che le chiusure stradali, le deviazioni degli autobus e le scuole continueranno mentre le operazioni di emergenza continuano in corso. La tragedia arriva mentre Hong Kong si avvicina alle elezioni legislative all'inizio di dicembre, aumentando la pressione sulle autorità di una città già sotto pressione a causa dell'aumento vertiginoso dei costi abitativi e delle preoccupazioni per la sicurezza.