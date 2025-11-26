L'incubo di Neymar continua mentre subisce un altro infortunio e non giocherà più nel 2025

HQ

Il ritorno di Neymar Jr. al suo club d'origine, il Santos in Brasile, non è stato una riunione felice, poiché l'ex stella di Barcellona e PSG non è riuscito a trovare un buon ritmo sportivo con prestazioni discutibili sia con che senza palla ed è ancora segnato da infortuni al ginocchio che non si è ancora completamente ripreso dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi un anno in Arabia Saudita.

Il trentatreenne ha saltato una partita lunedì scorso a causa di un disconforto negativo, e mercoledì è stato riportato che ha subito un infortunio al menisco e sarà fuori per il resto della stagione Brasileirão, che termina il 7 dicembre.

È un doppio incubo per Neymar, che vedrà dalla panchina la possibile retrocessione del Santos, attualmente in zona retrocessione, con solo tre partite rimaste dalla fine. Peggio di tutto, complica ulteriormente la sua presenza ai Mondiali 2026: l'allenatore Carlo Ancelotti lo ha nella shortlist, ma Neymar deve dimostrare di poter giocare... E il tempo sta per scadere. Invece, subisce un altro infortunio, il quarto nel 2025.