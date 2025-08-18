Gamereactor

Neymar in lacrime mentre il Santos perde 6-0 in casa e i tifosi gli voltano letteralmente le spalle

Neymar ha subito una delle peggiori sconfitte di sempre.

Dal suo arrivo al Santos, il club che ha dato il via a tutto per Neymar Jr., i tifosi sono stati per lo più scontenti, lamentandosi dell'atteggiamento da star dentro e fuori dal campo. Ma probabilmente ha toccato il fondo ieri sera, forse in uno dei momenti peggiori della sua carriera, quando è stato visto piangere in campo, impotente, incapace di fermare una sconfitta per 6-0 contro il Vasco de Gama, al Brasileirao, che giocava in casa.

La sconfitta lascia il Santos due punti sopra la zona retrocessione e ha significato che l'allenatore, Cleber Xavier, è stato licenziato poche ore dopo la partita. Dei sei gol, cinque sono avvenuti nell'arco di dieci minuti, inclusi due gol dell'ex giocatore di Inter, Barcellona, Liverpool, Bayern e Aston Villa Philippe Coutinho.

Secondo quanto riferito, i tifosi che guardavano dal vivo allo stadio hanno voltato le spalle alla partita per protestare contro la partita. E Neymar ha detto che i tifosi "hanno tutto il diritto di protestare, ovviamente senza usare la violenza", anche se "vogliono imprecare e insultare, hanno un loro diritto", ha detto (tramite BBC Sport).

Neymar ha aggiunto di non aver "mai provato nulla del genere in vita sua" e le lacrime erano di rabbia. "Purtroppo, non posso aiutare in tutti i modi". Ma dopo 21 partite e solo sei gol e tre assist dal suo ritorno, i tifosi si stanno stancando, vedendo come il Santos sia di nuovo vicino alla retrocessione, dopo aver trascorso l'anno scorso in seconda divisione per la prima volta nella storia.

