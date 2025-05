L'India avverte il Pakistan per le violazioni del cessate il fuoco Nuova Delhi segnala che si vendicherà se le violazioni della tregua continueranno dopo il fragile cessate il fuoco.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Domenica, l'esercito indiano ha avvertito il Pakistan che qualsiasi ulteriore violazione del cessate il fuoco recentemente negoziato sarà accolta con una risposta ferma, dopo che le violazioni iniziali sono state segnalate ore dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Anche se le tensioni si sono leggermente allentate domenica e i civili sono tornati con cautela nelle città di confine, le forze militari di entrambe le parti rimangono in allerta dopo giorni di pesanti combattimenti. I colloqui mediati dagli Stati Uniti hanno contribuito a garantire la tregua, ma ci si interroga sulla sua durata. Dopo il 28 aprile 2025 Kashmir, India. Attacco, Pahalgam Bisaran affronta il silenzio, strade vuote, affari in stallo, acque fresche e un villaggio in lutto, nessun turista cammina in questo paesaggio di bellezza // Shutterstock