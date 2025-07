L'India si ritira dalla semifinale di cricket con il Pakistan per "orgoglio nazionale"

HQ

La crisi India-Pakistan della scorsa primavera, con i due paesi sull'orlo della guerra dopo un attacco terroristico islamico in Jammu e Kashmir a cui ha risposto con la chiusura delle frontiere e un attacco missilistico di rappresaglia dall'India, potrebbe essersi attenuata dopo che lo scorso maggio è stato raggiunto un cessate il fuoco, ma la tensione è ancora alta tra i paesi e l'India ha deciso di ritirarsi dalle semifinali del Campionato mondiale di cricket delle leggende (WCL).

Sarebbe stata la prima volta che entrambe le nazioni si sono scontrate in una partita internazionale di cricket dal 2013. Tuttavia, la nazionale indiana si è rifiutata di giocarla per protesta, citando "l'orgoglio per la nazione". Il risultato era previsto a Birmingham. Di conseguenza, il Pakistan raggiunge la finale e affronterà il Sudafrica o l'Australia.

Ecco la dichiarazione inviata dalla squadra nazionale indiana (via Znews): "Con il cuore pesante, i campioni dell'India hanno deciso di ritirarsi dalla semifinale contro il Pakistan. Questa decisione non è stata presa alla leggera. Mentre viviamo e respiriamo il cricket, i nostri giocatori hanno affrontato tumulti emotivi e giudizi fuori luogo quando tutto ciò che hanno sempre portato è l'orgoglio per la nazione".

"Possiamo allontanarci da questa partita, ma non dai nostri principi. Paese più che partita. L'integrità su tutto."