L'Inghilterra rivendica la più grande vittoria nell'era di Thomas Tuchel con una sconfitta per 5-0 contro la Serbia

L'Inghilterra ha finalmente avuto una notte da godersi dopo mesi di difficoltà, tra cui la retrocessione dalla Nations League, e dubbi sul progetto di Thomas Tuchel con una sconfitta per 5-0 contro la Serbia in trasferta. Harry Kane ha segnato il suo 74esimo gol per l'Inghilterra, e Noni Madueke, Ezri Konsa e Marc Guehi hanno aperto le loro marcature per i Tre Leoni. Marcus Rashford ha aggiunto il quinto dal dischetto.

Nonostante l'imbarazzante sconfitta contro il Senegal in un'amichevole dello scorso giugno, dove conta, l'Inghilterra ha ottenuto risultati, vincendo tutte e cinque le partite nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, e si trova in testa con 15 punti, seguita da una certa distanza dall'Albania, 8 punti.

Il 5-0 in trasferta a Belgrado è il miglior risultato per l'Inghilterra da quando Thomas Tuchel ha assunto l'incarico all'inizio di quest'anno. E Tuchel lo ha fatto senza stelle spesso considerate titolari: Jude Bellingham dal Real Madrid, Bukayo Saka dall'Arsenal o Cole Palmer dal Chelsea. Invece, nuovi talenti come Morgan Rogers dell'Aston Villa ed Elliott Anderson del Nottingham Forest hanno aumentato la loro influenza per le future liste di Tuchel.

"Continuavo a ripetere che abbiamo avuto un campo brillante. Ora tocca a me prendere alcune decisioni sulle posizioni, ma questo è il calcio internazionale. Questi giocatori hanno dimostrato un punto ogni giorno in campo, e la squadra lo ha fatto di nuovo con la loro prestazione", ha detto Tuchel (via BBC Sport).