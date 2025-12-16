L'Inter Miami trova un sostituto per Busquets e Alba in un altro veterano di LaLiga (Real Madrid, Siviglia, Atleti)

HQ

Dopo aver vinto la MLS per la prima volta, l'Inter Miami sta preparando la rosa per la prossima stagione, che sarà l'ultima completa con il calendario attuale. Il club deve recuperare le perdite di Sergio Busquets e Jordi Alba, che si sono ritirati dal calcio professionistico subito dopo aver vinto il titolo.

Per sfruttare il posto disponibile per il giocatore internazionale, l'Inter Miami ha scelto un altro veterano della LaLiga. Sergio Reguilón si è unito all'Inter Miami CF come free agent, dopo la scadenza del suo contratto con il Tottenham Hotspur nella stagione 2024/25. Il difensore ventinovenne, prodotto dall'accademia del Real Madrid, ha collezionato alcune presenze con la prima squadra del Real Madrid nel 2018 ma ha trovato maggior successo al Siviglia, dove ha vinto la UEFA Europa League ed è stato aggiunto alla rosa della stagione.

Successivamente si trasferisce al Tottenham Hotspure, trascorrendo alcuni anni in prestito all'Atlético de Madrid, Manchester United e Brentford, prima di ottenere questo nuovo incarico all'Inter Miami, che lo legherà con il club MLS fino a dicembre 2027.

"È un progetto molto ambizioso, un Club vincente che fa le cose nel modo giusto, ed è questo che mi ha attratto: venire qui per continuare a vincere e competere", ha detto Reguilón. "Il mio obiettivo è continuare a vincere, andare a cercare i trofei che ci mancano e vincere tutto qui."