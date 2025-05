L'Iran approva un patto strategico a lungo termine con la Russia Teheran e Mosca approfondiscono la cooperazione nel campo della difesa e del commercio nell'ambito di un nuovo accordo ventennale.

HQ Le ultime notizie su Iran e Russia . Ora sappiamo che il parlamento iraniano ha ratificato mercoledì una partnership strategica ventennale con la Russia, cementando un'ampia alleanza che include la collaborazione militare e l'espansione dei legami economici. L'accordo riguarda la cooperazione militare rafforzata, le esercitazioni congiunte e l'integrazione economica, compreso il coordinamento interbancario e la promozione delle valute nazionali. Segue il lancio di un accordo di libero scambio con il blocco eurasiatico guidato dalla Russia all'inizio di questo mese. Vladimir Putin e Ali Khamenei // Shutterstock