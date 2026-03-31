L'Iran colpisce un enorme petroliere vicino a Dubai

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Una petroliera di greggio è stata colpita e incendiata al largo della costa di Dubai martedì mattina mattina, in un attacco attribuito all'Iran che segna un'ulteriore escalation nel conflitto regionale in corso.

Secondo le autorità, la nave battente bandiera kuwaitiana subì danni e prese fuoco dopo essere stata colpita, anche se l'incendio fu successivamente controllato. Non sono state segnalate vittime né perdite di olio.

L'incidente arriva in un contesto di crescenti tensioni, a seguito dei rinnovati avvertimenti di Donald Trump, che ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture energetiche iraniane se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz.

L'attacco fa parte di un più ampio schema di attacchi contro la navigazione commerciale nel Golfo da quando il conflitto è iniziato a fine febbraio. I prezzi del petrolio sono saliti brevemente dopo l'incidente, continuando una netta tendenza al rialzo dovuta a interruzioni nell'offerta.