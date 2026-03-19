L'Iran conferma che non boicotterà la Coppa del Mondo, ma boicotterà gli Stati Uniti

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L'Iran è ancora impegnato a partecipare alla Coppa del Mondo FIFA a giugno, e il presidente della Federazione Calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha detto che non boicotteranno la Coppa del Mondo... ma boicotteranno gli Stati Uniti. E questo rende la situazione molto difficile, perché l'Iran è programmato per giocare le sue tre partite della fase a gironi su suolo statunitense (Seattle e Atlanta), e cambiare la posizione delle partite (che quindi coinvolge altre tre squadre, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto) è molto difficile. L'Iran sta discutendo con la FIFA per trasferire i suoi giochi in Messico, ma potrebbe essere improbabile.

Parlando all'agenzia Fars News in Turchia, Taj ha confermato che "la nazionale sta tenendo un campo di allenamento in Turchia, e giocheremo anche due partite amichevoli lì. Boicotteremo l'America, ma non boicotteremo la Coppa del Mondo."

La nazionale maschile iraniana giocherà amichevoli il 27 e 31 marzo contro Nigeria e Costa Rica ad Antalya, Turchia, come parte di un mini-torneo inizialmente previsto in Giordania, ma che è stato spostato a causa della guerra.

Taj era in Turchia mentre accoglieva le giocatrici della nazionale femminile, tornate dalla Coppa d'Asia AFC femminile, tenutasi in Australia, dove protestavano contro il regime iraniano e venivano definite "traditrici di guerra". A tutti i giocatori è stato offerto asilo in Australia, sette hanno accettato l'offerta ma solo due sono rimasti con la fermezza.