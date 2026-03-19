Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

L'Iran conferma che non boicotterà la Coppa del Mondo, ma boicotterà gli Stati Uniti

La nazionale maschile iraniana continua ad allenarsi per la Coppa del Mondo di giugno, ma è improbabile che andranno negli Stati Uniti.

HQ

L'Iran è ancora impegnato a partecipare alla Coppa del Mondo FIFA a giugno, e il presidente della Federazione Calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha detto che non boicotteranno la Coppa del Mondo... ma boicotteranno gli Stati Uniti. E questo rende la situazione molto difficile, perché l'Iran è programmato per giocare le sue tre partite della fase a gironi su suolo statunitense (Seattle e Atlanta), e cambiare la posizione delle partite (che quindi coinvolge altre tre squadre, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto) è molto difficile. L'Iran sta discutendo con la FIFA per trasferire i suoi giochi in Messico, ma potrebbe essere improbabile.

Parlando all'agenzia Fars News in Turchia, Taj ha confermato che "la nazionale sta tenendo un campo di allenamento in Turchia, e giocheremo anche due partite amichevoli lì. Boicotteremo l'America, ma non boicotteremo la Coppa del Mondo."

La nazionale maschile iraniana giocherà amichevoli il 27 e 31 marzo contro Nigeria e Costa Rica ad Antalya, Turchia, come parte di un mini-torneo inizialmente previsto in Giordania, ma che è stato spostato a causa della guerra.

Taj era in Turchia mentre accoglieva le giocatrici della nazionale femminile, tornate dalla Coppa d'Asia AFC femminile, tenutasi in Australia, dove protestavano contro il regime iraniano e venivano definite "traditrici di guerra". A tutti i giocatori è stato offerto asilo in Australia, sette hanno accettato l'offerta ma solo due sono rimasti con la fermezza.

L'Iran conferma che non boicotterà la Coppa del Mondo, ma boicotterà gli Stati Uniti
fifg / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfootballCoppa del mondoIran


Caricamento del prossimo contenuto