L'Iran è benvenuto a partecipare alla Coppa del Mondo FIFA negli Stati Uniti, afferma Infantino

Dopotutto, l'Iran parteciperà ai Mondiali. Gli Stati Uniti non li impediranno di partecipare, almeno in teoria. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, lo ha confermato con un post su Instagram, in cui ha detto che, dopo aver parlato con Donald Trump, "la squadra iraniana è, ovviamente, benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti".

"Durante le discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è, ovviamente, benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti", ha detto Infantino. "Tutti abbiamo bisogno di un evento come la Coppa del Mondo FIFA che unisca le persone ora più che mai, e ringrazio sinceramente il Presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo."

L'ultima volta che Trump è stato interrogato sulla possibile partecipazione dell'Iran ai Mondiali, ha risposto che "non gli importa".

L'Iran, qualificato per i Mondiali, è programmato per disputare tre partite della fase a gironi negli Stati Uniti, a Los Angeles e Seattle, affrontando Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto a giugno. Il presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha dichiarato, pochi giorni dopo l'inizio dell'attuale conflitto con l'uccisione dell'Ayatolah, che dopo gli attacchi "è difficile guardare alla Coppa del Mondo con speranza".