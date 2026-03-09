L'Iran nomina Mojtaba Khamenei nuovo leader supremo

HQ

L'Iran ha nominato Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo del paese, succedendo a suo padre Ali Khamenei, ucciso nei primi attacchi durante il conflitto con Stati Uniti e Israele. L'Assemblea degli Esperti iraniana ha dichiarato che l'organo composto da 88 membri ha votato decisamente per nominare Mojtaba, un religioso intransigente con forti legami con l'apparato di sicurezza iraniano.

La nomina consolida il potere tra gli intransigenti iraniani mentre i combattimenti si intensificano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva detto che Washington dovrebbe avere voce in capitolo sul prossimo leader iraniano, mentre Israele aveva avvertito che potrebbe prendere di mira chiunque sostituisca Khamenei...