Little Nightmares 3 mostrato nel nuovo trailer di Moody

Ora è ufficialmente il mese di Halloween. Potrebbero mancare ancora alcune settimane prima che sia il grande giorno, ma sappiamo tutti che i cinema saranno pieni di film horror, i caffellatte speziati alla zucca domineranno le caffetterie e le zucche spunteranno in tutti i nostri mondi di gioco. Inoltre, ci sono molti giochi ispirati all'horror da non perdere.

Come Little Nightmares 3, per esempio. È stato rilasciato un nuovo trailer, ispirato a una poesia di Edgar Allen Poe intitolata Alone. Offre un sacco di gameplay in un ambiente spettrale, dove possiamo anche dare un'occhiata ad alcuni aspetti cooperativi dell'avventura.

Il gioco uscirà il 10 ottobre per PC, PlayStation, Switch e Xbox, e in realtà c'è una demo giocabile ora se vuoi provarlo in anticipo.